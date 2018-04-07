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حوادث

إصابة 4 أشخاص بينهم طفلتان في انهيار منزل بملوي

السبت 07/أبريل/2018 - 01:32 ص
صورة أرشيفية - انهيار
صورة أرشيفية - انهيار عقار
ايمن يونس
أصيب 4 أشخاص بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا بينهم طفلتان شقيقتان، وذلك إثر انهيار طابق بأحد المنازل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا تلقي إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية بانهيار طابق منزل مشيد بالطوب الأحمر والبلوك ومسقوف بالأخشاب وأسفر عن وقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عبدالهادي نائب مأمور مركز ملوي لفحص البلاغ حيث تبين انهيار الطابق الثاني لمنزل ملكا لشخص يدعي محمد رجب 35 سنة فلاح أثناء محاولته رفع مواد بناء لبناء الطابق الثالث.

وأدى ذلك لانهيار الطابق وإصابة زوجته هدى رضوان 21 سنة ربة منزل وإصابة طفلتين شقيقتين هما دينا عادل 11 سنة وشقيقتها سحر 12 سنة طالبتين.

وعلي الفور تم نقلهم لمستشفى ملوي العام وجار رفع آثار الانهيار وعمل كردون حول المنزل وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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