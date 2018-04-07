«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: «اتصالات النواب» تكشف عن لعبة أكثر خطورة من «الحوت الأزرق».. وحسن شحاتة ينصح محمد صلاح بعدم الانتقال إلى ريال مدريد.. ومحمود سعد يكشف حقيقة مرض محمد منير

بكري يكشف رسائل ولي العهد السعودي الهامة في حواره مع "تايم"

«اتصالات النواب» تكشف عن لعبة أكثر خطورة من «الحوت الأزرق»

أستاذ علم الاجتماع تكشف خطر «الحوت الأزرق» على المراهقين

محمود سعد يكشف حقيقة مرض محمد منير

مفيد فوزي: «السيسي» هو الرئيس الذى تذكر يوم اليتيم

جمال شيحة يزف بشرى سارة لمصابي فيروس سي تحت سن الـ 18 عاما

حسن شحاتة ينصح محمد صلاح بعدم الانتقال إلى ريال مدريد

الكهرباء: مليار جنيه لتحويل خطوط الضغط العالي إلي أرضي

عميد قصر العيني: السيسي وسلمان اعتمدا خطة تطوير المستشفى بالكامل

أستاذ كبد يكشف أسباب نقص الصفائح الدموية

تناولت برامج «التوك شو»، أمس، الجمعة، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسئولي الحكومة والشخصيات العامة.. وإلى أبرز الفيديوهات والأخبار.قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن حديث ولي العهد السعودي مع مجلة التايم الأمريكية تطرق إلى العديد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط، ومنها الاتجاه إلى تجنيد المتطرفين في السعودية.وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد"، أن مصر والسعودية تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية، لافتا إلى أن ولي العهد أكد في حديثه أن هناك صحف غربية دعمت أسامة بن لادن لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة.وتابع: "الغرب لم يفرض حظرا على جماعة الإخوان، والولايات المتحدة الأمريكية لا تتعامل معها على أنها جماعة إرهابية رغم الأدلة الدامغة التي قدمتها مصر والسعودية لإثبات ذلك".وأوضح بكري أن ولي العهد أكد أن الغرب يتعامل مع قضايا المنطقة بمعايير مزدوجة والدليل على ذلك موقفهم من الإخوان، وأراد أن يبعث رسالة إلى العالم بأنه يتعامل بمعايير مزدوجة، والتأكيد على أن الغرب هو الداعم الرئيسي للجماعات الإرهابية".وتابع: "تطرق ولى العهد في حديثه إلى أن إيران سبب المشاكل في المنطقة، ولكنها لا تمثل تهديدا كبيرا على السعودية، ولكن تركها يهدد المنطقة ويهدد الأمن القومي السعودي، لأن إيران تمد الحوثيين بالصواريخ الباليستية لتهديد الأمن القومي السعودي، وتحدث عن القضية الفلسطينية وأكد أن السعودية لن تتخذ أي أمر بدون رغبة الشعب الفلسطيني، وستكون داعمة لأي قرار يتخذه الشعب الفلسطيني، لقطع الطريق أمام الحديث عن صفقة القرن".قال أحمد بدوي، عضو لجنة الإتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد مناقشة قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتم إتخاذ إجراءات لوضع نص تشريعي داخل القانون لحجب ومواجهة تلك الألعاب الخطرة .وأضاف "بدوي " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن اللجنة أصدرت بيانا للتحذير من خطورة تلك الألعاب الإلكترونية، لافتا إلى تواجد لعبة إلكترونية أكثر خطورة منتشرة بكثرة في مصر ، تدعى" جنية النار"، مكونة من 25 مستوى يستخدم بها الغاز وأجهزة البوتاجاز.وتابع :" طالبنا في بيان صادر بحجب تلك الألعاب الإلكترونية التي تشكل خطورة كبيرة على الشباب والفتيات".حذرت سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، الشباب في مرحلة سن المراهقة من لعبة «الحوت الأزرق»، مشيرة إلى أن لعبة «الحوت الأزرق» خطر داهم على الشباب والمراهقين، وعلى الأهالي الانتباه لذلك.وقالت «خضر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» إنه المتغيرات النفسية التى يتعرض لها المراهقون تجعلهم فريسة سهلة للوقوع في براثن للألعاب الالكترونية، مؤكدة أن المراهقين يصابون بالعصبية والوحدة بسبب هذه الألعاب.وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه يجب على الأهالي متابعة أولادهم المراهقين طوال الوقت، مؤكدة أن لعبة «الحوت الأزرق»، تجعل المراهق أسيرا لها لذلك لابد من متابعة الأطفال طوال الوقت.قال الإعلامي محمود سعد إنه على تواصل دائم مع المطرب محمد منير، لافتا إلى أنه في حالة صحية جيدة.وأكد سعد خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « باب الخلق» أنه تحدث إلى منير ووجده في صحة وعافية، مرسلا رسالة الى جماهيره في الوطن العربي.وكانت بعض الأنباء ترددت أن منير أجري عملية جراحية خلال الأيام الماضية بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.قال المحاور الكبير مفيد فوزي، إن الرجل الذي قرر أن يوفر مظلة أمان شديدة لبشر يعملون بصورة مؤقتة يعتبر أبا، والذي يأكل من وجبة مدرسية قبل وصولها لأولادنا في المدارس يعتبر أبا.وأضاف " فوزي " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، إن الأبوة شيء شديد الخصوصية في شخص الرئيس السيسي، مضيفا:" هو عمره ما بيتكلم وهو بينفذ على الفور"، مضيفا: "تغريدة الرئيس السيسي للأيتام دليل على الأبوة والحنية الشديدة منه".وتابع قائلا:" الرئيس السيسي أراد من المصريين الاحتفال مع من فقدوا ذويهم في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك يخلق حالة توضح تذكر الرئيس ليوم اليتيم ومعاناة الأيتام ".وأكمل:"لم يحدث من قبل أن تذكر رئيس من الرؤساء يوم اليتيم مثلما فعل الرئيس السيسي".قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، إنه كان يتم علاج فيروس سي لمن فوق سن الـ18 عاما، ومن كان تحت سن الـ18 عاما يوضع على قوائم الانتظار لحين بلوغه السن المطلوب لإعطائه الدواء لضمان فاعلية الدواء عليه.وأضاف "شيحة " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد": " كان من الضروري التأكد من أمان الدواء وتأثيره على من أقل من 18 عاما، واستمرت الأبحاث لأكثر من عامين، وثبت فعالية دواء الهارفوني لعلاج فيروس سي بـ قرص واحد يوميا للطفل لمدة 3 أشهر ويتم الشفاء بنسبة 100%.وتابع قائلا:" نبحث سبب عدم تواجد انتكاسة في الأطفال مثل الكبار، والتعرف على الفارق بين الكبار والصغار في نسب العلاج".قال الكابتن حسن شحاتة، مدرب المنتخب الوطني السابق، أن هناك صراعا كبيرا بين أكبر اندية العالم لضم اللاعب العالمي محمد صلاح، وهذا الأمر يدخل علينا البهجة والسرور موضحًا أن الأمر في النهاية متروك للاعب ولاسيما انه لا ينظر إلي الناحية المادية علي الإطلاق.وأضاف شحاتة، خلال حواره مع برنامج« انا وأنا» المذاع عبر فضائية «ONE»، ان محمد صلاح حصل على فرصة كبيرة في نادي "ليفربول" موضحًا ان ريال المدريد بها العديد من النجوم حيث يصل الأمر الي أن كل الفرقة أسماء كبيرة لذا فيفضل ان يبقي في نفس النادي.وأكد مدرب المنتخب الوطني السابق، أن اللاعب محمد صلاح محب جدًا لأهل قريته، إضافة إلي كونه شخصا ملتزما في كافة النواحي العملية والعلمية ويعد بمثابة حالة لا تتكرر كثيرًا.قال الدكتور أيمن حمز، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الحكومة تسعى إلي إزالة أي مصدر للضرر يمس المواطن، بما في ذلك كابلات الضغط العالي في المناطق السكنية، موضحًا إلي ان هناك انوع للضغط العالي من الفائقة والمتوسط والمنخفضة .وأضاف" حمزة" خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج« مساء dmc » المذاع عبر فضائية«dmc» ، أنه تم رصد مليار جنيه من وزارة التخطيط خاص بالإنتهاء من الخطوط متوسطة الجهد على أن يتم الإنتهاء منها قبل نهاية العام المالي الحالي.وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، انه فيما يخص الخطوط الفائقة والعالية هناك بروتوكول مع وزارة الإسكان وتحويلها الي خطوط أرضية أو تغيير مسارها.قال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، ان هناك حلما كبيرا بوجود مستشفى عالمي بإمكانيات عالمية، وهو ما بدأه بالفعل من خلال تطوير مستشفي قصر العيني.وأضاف "خضير" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج«معكم» المذاع عبر فضائية«سي بي سي»، أن الشكل المعماري لقصر العيني سيكون كما هو ولا سيما انه ذات طابع معماري.موضحًا انه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحبة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تم التوقيع علي مشروع تطوير قصر العيني بقيمة 4 مليارات جنيه، تقوم الحكومة المصرية بتسديدها.كشف الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، أسباب نقص الصفائح الدموية.وقال " شيحة"، إن الصفائح الدموية تعتبر أحد مكونات الدم، وعندما يتأثر الكبد بعد فترة طويلة يظهر احتقان بالطحال ويتضاعف حجمه، وبسبب كبر حجم الطحال يمكن أن تتكسر الصفائح الدموية، موضحا أن فيروس سي يؤثر على الصفائح الدموية ويقلل عددها.وأضاف "شيحة " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك دواء يمكن أخذه لرفع نسبة الصفائح الدموية للمعدل المطلوب ومنع نقصها.