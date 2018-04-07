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أخبار العالم

ترامب ينتقد «التجارة العالمية» لتصنيف الصين دولة نامية: هذا غير عادل

السبت 07/أبريل/2018 - 03:33 ص
صدى البلد
حسن محرم
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الصين ضمن الدول النامية من قبل منظمة التجارة العالمية رغم أنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الحالي.

واتهم ترامب منظمة التجارة العالمية بأنها غير عادلة تجاه الولايات المتحدة، موضحة في تغريدة على تويتر:" الصين قوة اقتصادية كبيرة ولكن منظمة التجارة العالمية تصنفها ضمن البلدان النامية، لذلك فهي تحصل على امتيازات هائلة وخصوصا فيما يخص الولايات المتحدة".

وتابع ترامب:" هل يعتقد أي شخص أن هذا أمر عادل؟! منظمة التجارة العالمية غير عادلة تجاه الولايات المتحدة".
ترامب ينتقد «التجارة العالمية» لتصنيف الصين دولة نامية: هذا غير عادل

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