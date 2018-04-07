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رياضة

عمرو عبد الحق: "أزمة الزمالك هتستمر شهور".. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 04:02 ص
الإعلامي عمرو عبد
الإعلامي عمرو عبد الحق
حسن العمدة
علق الإعلامي عمرو عبد الحق عن الأزمات التي يمر بها نادي الزمالك فى الفترة الأخيرة، وخاصة بعد وقف أرصدته في البنوك وتعيين لجنة مالية للإشراف على خزينة النادي.

وقال عبد الحق عبر برنامج «صدى الرياضة» المذاع على قناة صدي البلد إن نادي الزمالك «زي هنادي وراح في الوبا خلاص».

وشدد عبدالحق على أن "من الذي صرح بأن أزمه الزمالك سنتهتي، وهناك أمور كبيرة مثل لجان متواجدة باستمرار في القلعة البيضاء، ومن الممكن أن تلك الأزمة ستستمر للشهور".

وواصل أن اللاعبين سيفكرون بجدية فى مصالحهم الشخصية وليس بالفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك فقط بل كافة الألعاب الأخرى.

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