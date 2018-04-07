عمرو عبد الحق يهاجم اللجنة المالية في الزمالك: «النية هي الأذية.. والنادي سيذهب بلا عودة».. فيديو

شن الإعلامي عمرو عبد الحق هجوما ناريا على قرار الحجز على أرصدة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، والحديث عن حل المجلس الحالي وتعيين مجلس جديد.



وقال عمرو عبدالحق خلال برنامج «صدى الرياضة» والمذاع على قناة صدى البلد،: "مفيش حاجة اسمها مجلس معين بقيادة عمرو الجناينى، والنية من كل ذلك هي الأذية، وهناك من يحاولون تصفية الحسابات مع مرتضى منصور على حساب الزمالك".



وتابع: "فى حالة عدم وجود المدير المالي أو التنفيذى ينوب عن كل واحد منهم من يليه في الدرجة الوظيفية".



وأتم: "إن لم تحل أزمة الزمالك فى أسرع وقت، سيذهب الزمالك بلا عودة".