عمرو عبد الحق: مرتضى منصور مش محتاج حد يدافع عنه.. فيديو

سخر الإعلامي عمرو عبد الحق، من تصريحات أحد المتابعين بأنه يميل إلى الوقوف بجانب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.



وأضاف عبد الحق في تصريحات عبر برنامجه "صدى الرياضة " المذاع عبر فضائية صدي البلد، أنه لا يهاب من أحد قائلا "هات لي واحد في مصر بيصعب على المستشار مرتضى منصور".



وأكمل أنه لا يوجد أحد يدافع عن رئيس نادي الزمالك، مضيفا أنه من الممكن أن يميل إلى الدفاع عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، معتبرا أن رئيس نادي الزمالك يدافع عن نفسه ولا يحتاج إلى مساعدة من الآخرين.



واختتم الإعلامي أن الأمور التي يمر بها نادي الزمالك حاليا مغلقة وليس هناك حلول من أجل إنقاذ القلعة البيضاء.

