«بوعزيزي جديد».. معلمة تونسية تضرم النار في جسدها أمام مديرية التعليم

أقدمت أستاذ مساعد في تونس على إضرام النار في جسدها، بعد سكب البنزين عليها أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بمدينة الكاف، على طريقة مفجر ثورة الياسمين التونسية محمد بوعزيزي.



وذكر موقع "بوابة تونس"، أن معلمة نقلت إلى المستشفى بالمدينة بعد إصابات بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة في كامل جسدها، عقب قيامها بإضرام النار في جسدها أمام المديرية.



وبين مصدر طبي في المشفى أن حالة المصابة خطيرة ويتم في الوقت الحالي التنسيق لنقلها إلى مستشفى متخصصة في الحروق، ولم يذكر الموقع الأسباب التي دفعت المعلمة إلى إضرام النار في جسدها.