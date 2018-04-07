ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

«بوعزيزي جديد».. معلمة تونسية تضرم النار في جسدها أمام مديرية التعليم

السبت 07/أبريل/2018 - 02:40 ص
صدى البلد
حسن محرم
أقدمت أستاذ مساعد في تونس على إضرام النار في جسدها، بعد سكب البنزين عليها أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بمدينة الكاف، على طريقة مفجر ثورة الياسمين التونسية محمد بوعزيزي.

وذكر موقع "بوابة تونس"، أن معلمة نقلت إلى المستشفى بالمدينة بعد إصابات بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة في كامل جسدها، عقب قيامها بإضرام النار في جسدها أمام المديرية.

وبين مصدر طبي في المشفى أن حالة المصابة خطيرة ويتم في الوقت الحالي التنسيق لنقلها إلى مستشفى متخصصة في الحروق، ولم يذكر الموقع الأسباب التي دفعت المعلمة إلى إضرام النار في جسدها.

ترشيحاتنا

يورجن كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام إيفرتون

حسن شحاتة: هناك من يحاول دائما تشويه صورتي.. فيديو

حسن شحاتة: «ناس كتير كرهاني في الساحة ووجودى مش في مصلحتهم».. فيديو

مبروك عطية : إذا أكل الضيف عند المضيف فعليه أن يسارع إلى الانصراف

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: «اتصالات النواب» تكشف عن لعبة أكثر خطورة من «الحوت الأزرق».. وحسن شحاتة ينصح محمد صلاح بعدم الانتقال إلى ريال مدريد.. ومحمود سعد يكشف حقيقة مرض محمد منير

4 أعراض لتسمم الفسيخ وكيفية التعامل معها ...فشل في وظائف التنفس الأبرز ..فيديو

عميد طب قصر العيني: شاركت دفعة 2017 فى «أغنية» لتخرجهم لأنهم موهوبون.. فيديو

محمد أبوالعينين يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة وكيل مجلس النواب ..فيديو و صور

الزيات: «الأعلى لمواجهة الإرهاب» امتداد للعملية «سيناء 2018»

طريقة طبيعية تقضي على رائحة الفسيخ والرنجة سريعا

إصابة 4 أشخاص بينهم طفلتان في انهيار منزل بملوي

«بوعزيزي جديد».. معلمة تونسية تضرم النار في جسدها أمام مديرية التعليم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

200 صورة في عزاء زوجة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب

وفاء عامر تكشف كواليس «نسر الصعيد » و«السر» و«كارما» فى ضيافة «صدى البلد» ..صور وفيديو

«صدى البلد» يرصد استعدادات وتجهيزات «الكاتدرائية» قبل ساعات من قداس عيد القيامة .. صور

وفاء عامر تكشف عن ناديها المفضل وتوجه رسالة لجماهير الزمالك .. صور

مدير أمن القليوبية يتابع إجراءات تأمين الكنائس قبل الاحتفال بعيد القيامة.. صور

فيديو

شيكابالا «المتألق» يسجل 10 أهداف ويصنع 5 هذا الموسم.. فيديو
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: «اتصالات النواب» تكشف عن لعبة أكثر خطورة من «الحوت الأزرق».. وحسن شحاتة ينصح محمد صلاح بعدم الانتقال إلى ريال مدريد.. ومحمود سعد يكشف حقيقة مرض محمد منير
حسن شحاتة: «ناس كتير كرهاني في الساحة ووجودى مش في مصلحتهم».. فيديو
حسن شحاتة: «التفاؤل والتشاؤم كان هيخلص عليّ».. فيديو
شاهد.. أحمد سعد وسمية الخشاب يؤديان مناسك العمرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟