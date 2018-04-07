محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعرب فيها عن صادق تهانيه القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيده المولى عز وجل على قداسته بموفور الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار.



كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من: القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ونيافة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا غبريال مطران بني سويف والأنبا اسطفانوس مطران ببا، ونيافة القمص باسيليوس"دير الأنبا بولا مركز ناصر"، ونيافة القمص فام الأنطوني "دير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر"، وجناب القس أكرم ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، والقمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، والنائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد.