ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بنجلاديش تنشئ «مساجد نموذجية» بمليار دولار لمكافحة الفكر المتطرف

السبت 07/أبريل/2018 - 04:30 ص
صدى البلد
حسن محرم
وضعت بنجلاديش ميزانية بقيمة مليار دولار، بتمويل جزئي من السعودية لبناء مساجد نموذجية لمكافحة التشدد الإسلامي وأفكار الجماعات الإرهابية مثل الإخوان وغيرها في هذه الدولة ذات الغالبية المسلمة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن رئيسة الوزراء البنجالية، الشيخة حسينة واجد أعطت أوامر ببناء 9 مساجد، في محاولة منها لتعزيز علاقتها مع الهيئات الإسلامية قبيل الانتخابات المقررة هذا العام، موضحة أن الحكومة تعتزم بناء 560 مسجدا نموذجيا كمراكز ثقافية خلال الأشهر الثلاثين المقبلة وذلك لمكافحة التشدد.

وقال رئيس المؤسسة الإسلامية الحكومية شميم أفضل إنه خلال الشهر ونصف الشهر المقبلين، سيبدأ العمل فى 100 مسجد غيرهم.

وتابع شميم أفضل أن هذه المساجد ستستخدم للتوعية ضد «الأفكار الإسلامية المشوهة» لتنظيمات مثل حزب الجماعة الإسلامية المعارض فى بنجلاديش والإخوان في مصر.

وتخوض بنغلادش حربا شرسة ضد المتشددين الإسلاميين خلال السنوات الماضية، بعد أن شن متطرفون اعتداءات على الأقليات الدينية والنشطاء العلمانيين والأجانب.

ترشيحاتنا

الحضري وفتحي يقودان التعاون لفوز ثمين على شباب «بركات».. فيديو

انثري قطرات من زيت الروزماري في غرفتك لسبب سيدهشك

عمر جابر: لن أنضم للنادي الاهلي لهذا السبب.. فيديو

البحوث الإسلامية يحدد «عدد ركعات» صلاة الليل

أحمد الشيخ يعود من جديد إلى النادي الاهلي

أستاذ كبد يكشف أسباب نقص الصفائح الدموية .. فيديو

عميد طب قصر العيني: شاركت دفعة 2017 فى «أغنية» لتخرجهم لأنهم موهوبون.. فيديو

مصادر لـ "صدى البلد": وكيل البرلمان صحته جيدة ولم ينقل إلى المستشفى

خالد الهيل مهاجما «تميم»: جعل قطر جزيرة منبوذة من الجميع

شاب يحكي معاناته مع ارتفاع تكاليف الزواج : «معرفتش اشترى كل حاجة».. فيديو

وزارة الإسكان تدشن موقعا إلكترونيا جديدا على الإنترنت.. وتعلن عن بشرى سارة للمتقدمين على "الكراسة الزرقاء".. تنفيذ 36 ألف وحدة سكنية مع بداية شهر يوليو

حسن شحاتة: أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

200 صورة في عزاء زوجة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب

وفاء عامر تكشف كواليس «نسر الصعيد » و«السر» و«كارما» فى ضيافة «صدى البلد» ..صور وفيديو

«صدى البلد» يرصد استعدادات وتجهيزات «الكاتدرائية» قبل ساعات من قداس عيد القيامة .. صور

وفاء عامر تكشف عن ناديها المفضل وتوجه رسالة لجماهير الزمالك .. صور

مدير أمن القليوبية يتابع إجراءات تأمين الكنائس قبل الاحتفال بعيد القيامة.. صور

فيديو

حسن شحاتة: تلقيت تهديدا لتقديم استقالتي من تدريب المنتخب بعد «25 يناير».. فيديو
شيكابالا «المتألق» يسجل 10 أهداف ويصنع 5 هذا الموسم.. فيديو
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: «اتصالات النواب» تكشف عن لعبة أكثر خطورة من «الحوت الأزرق».. وحسن شحاتة ينصح محمد صلاح بعدم الانتقال إلى ريال مدريد.. ومحمود سعد يكشف حقيقة مرض محمد منير
حسن شحاتة: «ناس كتير كرهاني في الساحة ووجودى مش في مصلحتهم».. فيديو
حسن شحاتة: «التفاؤل والتشاؤم كان هيخلص عليّ».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟