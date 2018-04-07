بنجلاديش تنشئ «مساجد نموذجية» بمليار دولار لمكافحة الفكر المتطرف



وتابع شميم أفضل أن هذه المساجد ستستخدم للتوعية ضد «الأفكار الإسلامية المشوهة» لتنظيمات مثل حزب الجماعة الإسلامية المعارض فى بنجلاديش والإخوان في مصر.



وتخوض بنغلادش حربا شرسة ضد المتشددين الإسلاميين خلال السنوات الماضية، بعد أن شن متطرفون اعتداءات على الأقليات الدينية والنشطاء العلمانيين والأجانب.



وضعت بنجلاديش ميزانية بقيمة مليار دولار، بتمويل جزئي من السعودية لبناء مساجد نموذجية لمكافحة التشدد الإسلامي وأفكار الجماعات الإرهابية مثل الإخوان وغيرها في هذه الدولة ذات الغالبية المسلمة.وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن رئيسة الوزراء البنجالية، الشيخة حسينة واجد أعطت أوامر ببناء 9 مساجد، في محاولة منها لتعزيز علاقتها مع الهيئات الإسلامية قبيل الانتخابات المقررة هذا العام، موضحة أن الحكومة تعتزم بناء 560 مسجدا نموذجيا كمراكز ثقافية خلال الأشهر الثلاثين المقبلة وذلك لمكافحة التشدد.وقال رئيس المؤسسة الإسلامية الحكومية شميم أفضل إنه خلال الشهر ونصف الشهر المقبلين، سيبدأ العمل فى 100 مسجد غيرهم.