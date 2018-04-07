جورج وسوف يشدو لأم كلثوم بحفل مهرجان «ليالي الربيع» في طابا

أحيا سلطان الطرب جورج وسوف حفلا استثنائيا بطابا هايتس ضمن فعاليات مهرجان الربيع في طابا، وصعد على خشبة المسرح على أنغام أغنيته يا بايعين الهوى.



واستقبل الجمهور «أبو وديع» بالصراخ وهتافات «بص شوف جورج بيعمل إيه»، وشدى بباقة من أجمل أغنياته وسط تفاعل كبير من الجمهور الغفير.



وحرص سلطان الطرب على الغناء أكثر من مرة لكوكب الشرق أم كلثوم، ومنها بعيد عنك وانت عمرى، مشيرا إلى أنه يسعد باستقبال الشعب المصرى له بحفاوة وترحيب كبير.