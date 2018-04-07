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محافظات

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

السبت 07/أبريل/2018 - 05:43 ص
صورة أرشيفية - تسمم
صورة أرشيفية - تسمم
محمد عبد الحليم
أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنطقة الغمراوى وسط مدينة بنى سويف.

واستقبل مستشفى بنى سويف العام محمد أيمن محمد – 9 سنوات وشقيقه أحمد – 8 سنوات وشقيقتهما حبيبة 18 سنة، منى عبدالنبى محمد – 43 سنة، جهاد ناصر مصطفى – 25 سنة جميعهم مقيمين حى الغمراوى مصابين بحالة إعياء وقىء وادعاء تناول طعام فاسد.

تم وضع الحالات الخمس داخل القسم الداخلى بالمستشفى تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتورة هانى همام مدير إدارة المستشفى العام.

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