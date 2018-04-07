طريقة مبتكرة لتقديم «الرنجة» في شم النسيم

طبق السلطة الرنجة من الأشياء المميزة في «شم النسيم» وتقدم الشيف إلهام فتحي طريقة عمل سلاطة الرنجة.



المقادير..

3 ثمرات فلفل أخضر حلو

5 ملعقه زيت عباد الشمس

5 ثمرات طماطم مقطعة شرائح

3 ثمرات ليمون

5 ثمرات بصل أخضر

4 وحدات من رنجة منظفة ومخلية ومقطعة مكعبات صغيرة



طريقة التحضير



يتم تنظيف الرنجة من الشوك وتقطيعها أجزاءً صغيرة ونضع فى طاسة زيت ونقلب فيه الفلفل.

نضع عليه الطماطم حتى تتسبك ورشة فلفل أسود، ثم الرنجة ونتركها 3 دقائق ونضعها في طبق التقديم وبجانبها البصل الأخضر والليمون

