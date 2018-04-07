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الملحن سمير حبيب: أمينة رزق عملت معي في دوبلاج أفلام ديزني بالعربي

السبت 07/أبريل/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
كشف الفنان سمير حبيب عن عمله في ديزني بالعربي بالصدفة عن طريق صديق مصري أمريكي الجنسية، مشيرا إلى أنه كان أول فنان مصري وعربي يقدم أعمال ديزني بالعربي، وأنشأنا مكتبة والت ديزني قبل انطلاقها.

وقال في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، الجمعة، "أنحني احتراما للفنان عبد الرحمن أبو زهرة عمل معنا في أجواء شديدة الصعوبة"، لافتا إلى أن الفنانة الكبيرة الراحلة أمينة رزق عملت معه في دوبلاج أفلام ديزني بالعربي.

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