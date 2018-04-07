أسامة كمال: انتهاء اجتماع سد النهضة ليس توقفا في المفاوضات ولكنه تعثر

قال الإعلامي أسامة كمال، إن مفاوضات سد النهضة من خلال المشاورات الثلاثية لوزراء الخارجية والرى ومديرى أجهزة المخابرات العامة، تعتبر تعثرا وليس توقفا في عملية المفاوضات.



وأضاف خلال برنامجه "مساء dmc"، أن "الاجتماع التساعى لوزراء الخارجية والرى ورؤساء المخابرات من مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث الخلافات فى ملف سد النهضة انتهى من عدم الوصول لاتفاق، وذلك على مدار 18 ساعة أكثر من جلسة مغلقة للوفود الفنية والسياسية والأمنية لإيجاد مخرج للخلاف فى المسار الفنى".

