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احذري.. أخطاء صادمة يرتكبها الجميع عند طهي الجمبري

السبت 07/أبريل/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
يعشق الكثير تناول الجمبرى والمأكولات البحرية، ولكن الأغلبية لا يحترفون طهيها لأن طهى الجمبرى يحتاج إلى تعامل خاص.

ووفقا لما نشره موقع "thespruce" المتخصص في الطعام قائمة بمجموعة من الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند طهي الجمبري، والتي يمكن أن تفسد الطبق بالكامل، وتجعل طعمه مختلفا تماما عما نتناوله خارج المنزل والتي نستعرضها لكم خلال التقرير التالي.

شراء الجمبري الطازج
العديد من الأشخاص يذهبون إلى الأسواق الخاصة بالأسماك من أجل الحصول على الجمبري الطازج، ولكننا يقعون في خدعة كبيرة، فالجمبري الطازج هو الذي يتم صيده من البحر وبيعه مباشرة إلا أن أغلب أنواع الجمبري الموجودة في الأسواق مجمدة، ولكن البائعين يقومون بعرضها عقب ذوبان الثلج من عليها فنشعر بأنها طازجة.

الإذابة السريعة
إخراج الجمبري من الفريزر ووضعه في المياه الدافئة أو الميكرويف من أجل إذابة الجليد من عليه من الأخطاء الفادحة التي يرتكبها أغلب الأشخاص، لأنه بذلك يجفف كافة السوائل الموجودة في الجمبري، وأفضل طريقة لإذابة الجمبري هي بتركه طوال الليل في الثلاجة لكي يذوب كافة الثلج من عليه.

طهو الجمبري لوقت طويل
الجمبري كأغلب الأطعمة البحرية مكون من نسبة فايبر كبيرة وبالتالي لا يحتاج إلى وقت كبير لكي يصل لدرجة الطهي المناسبة.


عدم تنظيف الجمبري
العديد من الأشخاص يقومون بطهي الجمبري دون أن ينظفوه جيدًا ويزيلوا الرأس والخط الرملي منه، وبالتالي يأكلون كمية من الرمل لا بأس بها.

عدم إزالة القشر
يفضل العديد من الأشخاص تقشير الجمبري بأنفسهم عقب طهيه، ولكن طهي الجمبري عقب إزالة القشور منه يجعله ينضج بصورة أفضل وأسرع أيضا.

رمي القشور
طهو الجمبري دون القشور لا يعني أن تتخلص منها، ولكن عليك أن توفرها من أجل عمل طبق شوربة لا يقاوم مليء بالنكهة.

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