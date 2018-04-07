جداريات محمد صلاح تزين أسوار وحوائط بورسعيد بريشة أحمد الطوبجي

زينت جداريات حملت صورة اللاعب الدولي نجم منتخب مصر ونادي ليفربول عددا من الحوائط المواجهة لاستاد النادي المصري بريشة الفنان أحمد الطوبجى.



كان الفنان البورسعيدي تقدم بمقترح إلى الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ لتنفيذ عدد من الجداريات تحمل صورة صلاح ولاقت الفكرة ترحيبه ودعمه بالمواد الخام اللازمة للتنفيذ.



ووصف بكري العمل بأنه أحد روائع فن الجداريات بشهادة كل نقاد الفن، وكذا موقع ليفربول الذي أشاد على صفحاته بالعمل الفني.