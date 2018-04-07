وصفة خطيرة تسرع في حرق الدهون وتنحيف الجسم

تحلمين بالحصول على بطن مسطح إليك أسرع وصفة لها قدرة كبيرة على تعزيز حرق الدهون وتنحيف الجسم والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة من دون جهد وعناء بوصفة يقدمها موقع هيلث كير الأمريكى.



المكونات

كوبان من الزنجبيل المبشور.

كوب من زيت الزيتون.



طريقة التحضير والتطبيق

امزجي المكونات وضعيهما في وعاء على النار وعندما يبدأ المزيج بالغليان اتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق ودلكي بكمية منه مناطق جسمك التي تتراكم فيها الشحوم والدهون مرة يوميًا لمدة أسبوع كامل.