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أخبار العالم

«العرب اللندنية»: أمير قطر يبحث عن خطة إنقاذ أخيرة من خلال زيارته إلى واشنطن

السبت 07/أبريل/2018 - 05:15 ص
صدى البلد
حسن محرم
ذكرت صحيفة "العرب" اللندنية أن الزيارة التي يقوم بها أمير قطر، تميم بن حمد إلى واشنطن، تأتي بحثا عن خطة إنقاذ، موضحة أن الدوحة تسعى لتحريك أزمتها في الوقت الحالي قبل تغيير محتمل في فريق البيت الأبيض.

وتابعت الصحيفة بالقول، إن الزيارة لم تكن بمعزل بأي شكل من الأشكال عن زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التي تستمر الأسبوعين وتخطف الأضواء في الولايات المتحدة سواء من جهة الاتفاقيات متعددة الأوجه التي عقدها أو من جهة اللقاءات الإعلامية والمواقف التي أطلقها عن قضايا مختلفة داخلية وخارجية.

ونقلت الصحيفة عن أوساط دبلوماسية أمريكية أن أمير قطر سيحاول خلال الزيارة التخفيف من وقع النجاحات التي حققها ولي العهد السعودي، وهي نجاحات لا تسمح لأي مسؤول قطري الآن بأن يردد خطاب المظلومية لاستمالة المسؤولين الأمريكيين.

وكان أمير قطر قد بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بالذهاب إلى مقر القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب في واشنطن في 10 أبريل.

وبحسب المصادر فإن تميم ليس أمامه الآن سوى أن يحاول محاكاة الخطوات التي أقدم عليها الأمير محمد بن سلمان مثل تقديم وعود بمشاريع واستثمارات قطرية لفائدة الشركات الأميركية وإن كانت لا تستطيع أن ترتقي إلى حجم الاستثمارات السعودية.

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