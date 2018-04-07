«المهرجان التاسع للطائرات الورقية» للجامعات المصرية على ضفاف بحيرة قارون بالفيوم

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم، بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات المهرجان التاسع للطائرات الورقية لطلاب الجامعات المصرية اليوم السبت، وذلك برعاية أ.د خالد حمزة رئيس الجامعة، وإشراف أ.د محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، وأ.د محمد صبحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وأ.د أشرف صبحي سكرتير عام الاتحاد، وأ.د هشام الجيوشي مدير المهرجانات بالإتحاد، وكابتن بهاء مختار المدير الفني للإتحاد، أ.هشام رجب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وذلك بمقر المركز الإقليمي لجامعة الفيوم على ضفاف بحيرة قارون.



وتتكون وفود الجامعات المشاركة فى المهرجان من 15 جامعة منها: “حلوان، وبورسعيد، وبني سويف، والقاهرة، والمنصورة،والسادات، والزقازيق، والأزهر..وغيرهم”. و تتشكل لجنة التحكيم من حكام من نادي الطيران ببني سويف.



وتتنافس كل الفرق المشاركة فى خمس مسابقات وهي: ” تصنيع طائرات، والمشاركة فى معرض خاص باللوحات والطائرات الورقية والخشبية، وتقديم بحث عن الطيران، بالإضافة إلى مسابقتي التطير الحر للطائرات الورقية، والتطير المقذوف باليد للطائرات الخشبية”.