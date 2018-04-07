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رياضة

شاهد.. عمرو عبد الحق يرد على تصريحات ممدوح عباس بشأن قضية الفساد الرياضي

السبت 07/أبريل/2018 - 06:30 ص
عمرو عبد الحق
عمرو عبد الحق
حسن العمدة
علق الإعلامي عمرو عبد الحق على "توتية" ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق الذي نشرها عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي" تويتر"، والتي تحدث فيها عن كشف أكبر قضية فساد بالوسط الرياضي.

وقال عبد الحق، عبر برنامجه "صدى الرياضة" المذاع علي قناة "صدي البلد"، إنه حال كشف ممدوح عباس أكبر قضية فساد رياضي عن طريق تعاونه مع إحدى الجهات المسئولة، قد تضع الجهات الأمنية فى موقف ليس جيدا حال صحة الاتهامات.

وتابع قائلًا: « أنت بأي صفة» تتحدث عن قضية فساد ومن أين علمت، لافتًا إلي أن الوزير شخصيًا لا يعرف طريقة عمل النيابة أو معلوماتها بصفتها جهة مستقلة وحتى الآن لم يتم استدعاء أعضاء مجلس الإدارة نادي الزمالك.

واختتم عمرو عبد الحق، تصريحاته، أن هناك إعلاميا يتواصل مع ممدوح عباس وأكد له أن مجلس الزمالك سوف يحل خلال أيام المقبلة.

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