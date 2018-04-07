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رئيس جامعة الفيوم يهنئ الأقباط من هيئة التدريس والعاملين بعيد القيامة

السبت 07/أبريل/2018 - 04:20 ص
الدكتور خالد حمزة،
الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
قرر الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، منح إجازة للعاملين والطلاب بالجامعة، الأحد المقبل، بمناسبة احتفال المسيحيين بعيد القيامة.

وقال حمزة، إن هذه الإجازة إيمانا لمشاركة الأخوة الأقباط أعيادهم ولبث روح الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن.

كما هنأ الدكتور خالد حمزة العاملين بالجامعة من الأقباط بمناسبة الأعياد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بجامعة الفيوم وكل إخواننا الأقباط في كل مكان بمناسبة أعيادهم خميس العهد والجمعة الحزينة وسبت النور وأحد القيامة.

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