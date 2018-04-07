شاهد.. أحمد دراز يكشف تفاصيل هامة عن كرة القدم الأمريكية للسيدات

كشف الإعلامي أحمد دراز خلال تقديمه لفقرة الألعاب الفردية في برنامج صدى الرياضة، المذاع على فضائية صدى البلد عن معلومات هامة تخص" الامريكان فوتبول للبنات".



وأكد مصطفى محمد مدرب فريق GUC eagles للبنات في الاميريكان فوتبول،:" أن الاميريكان فوتبول للبنات تختلف عنها فى الولاد، حيث يتكون الفريق من 28 لاعبا لكل مباراة، 7 لاعبين فى الدفاع ومثلهم فى الهجوم، وقوانين اللعبة تتمثل فى الدخول بالكرة فى منطقة الـ10 ياردة لتسجيل هدف، وفى حالة تسجيل 4 فرص فى المباراة، وحالة تجاوز 20 ياردة تتاح لك أربع فرص إضافية، حيث يبلغ طول الملعب 60 ياردة.



وأوضح مصطفى، عن تجربة الدورى المصرى للاميريكان فوتبول إنه تم تأسيس الاتحاد الرسمى للعبة عام 2014، وبدأ وقتها الدورى من خلال أربع فرق حتى وصلنا لخمس فرق حاليا، مشيرا إلى أنه فريق GUC eagles يحتل المركز الأول فى الدورى بالفوز لخمس مباريات على التوالى.



وأضافت مى حبيبة لاعبة فى GUC eagles،:" أن سبب ممارستها لاعبة الاميريكان فوتبول أنها رياضة أقل عنفا من رياضات أخرى، مثلها مثل رياضة كرة الطائرة والسلة".



وأوضحت ملك صبرى لاعبة فى فريق GUC eagles:"ألعب فى مركز صناعة اللعب فى الجانب الهجومى للفريق، وأحببت ممارستى اللعبة بعد رؤيتى الاميريكان فوتبول للولاد وقررت وقتها الانضمام لفريق GUC eagles.



وتابعت: "ماينقص رياضة الاميريكان فوتبول هو الاهتمام بها مثل كرة القدم".



وأتمت فرح لاعبة فىGUC eagles:" الاميريكان فوتبول تنقسم لجزئين هجوم ودفاع، حيث يقوم الهجوم بتشتيت دفاع الخصم حتى نتمكن من تسحيل الأهداف".