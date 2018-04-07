خالد الهيل مهاجما «تميم»: جعل قطر جزيرة منبوذة من الجميع

نشر خالد الهيل المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، مهاجما النظام القطرى الحالى وعلى فشله فى حماية حقوق القطريين وجعل قطر جزيرة منبوذة من الجميع.



وقال الهيل فى تغريدته: "لا يسقط أي نظام إلا عندما يصبح الحاكم طاغي أحمق يمارس الغباء السياسي في الزمن المستحيل، تميم بن حمد أثبت أنه ليس رجل الدولة الواعي فلقد فشل في حماية مصالح شعبه وفشل في تسيير العلاقات الخاصة والعامة في الداخل والخارج وحول دولة قطر إلى جزيرة منبوذة يحكمها قراصنة وقطاع طرق !!".