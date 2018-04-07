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أعراض تظهر على طفلك لا تستهيني بها.. رقم 5 شائع

السبت 07/أبريل/2018 - 05:03 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يعد حدوث بعض الأعراض لطفلك مؤشرا لإصابته بداء السكري، فلا تستهيني بهذه الأعراض والتي يكشفها استشارى طب الأطفال نبيل فواز:

1- التهابات الجهاز التناسلي والشعور بالألم الشديد في هذه المنطقة بسبب التهابات وفطريات شديدة.

2- اضطرابات في العين والشعور بالصداع المستمر نتيجة خلل خلايا وأغشية أنسجة العين بسبب ارتفاع نسبة السكر.

3- فقدان الوزن وكثرة العطش بشكل مبالغ فيه نتيجة توقف نقل السكر إلى الخلايا.

4- كثرة التبول والإصابة بالتبول اللاإرادي مع وجود حرقان أثناء البول وأحيانا حدوث التبول اللا إرادي أثناء النوم.

5- الخمول من أهم العلامات والأعراض التي تظهر على الطفل المصاب بداء السكري و فقدان الإحساس بأطراف الأصابع.

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