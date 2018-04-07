«سلطان الطرب» من طابا: مصر بلد الأمن والأمان.. صور

أنهى "سلطان الطرب" جورج وسوف، الليلة الثانية من حفلات مهرجان ليالي الربيع والتي تقيمها مرتفعات طابا هايتس بتنظيم من شركة أوراسكوم، وسط حضور جماهيري ضخم، حيث امتلأت ساحة المسرح عن آخره جاءوا من مختلف البلدان العربية ومحافظات مصر المختلفة حبا في نجمهم المعشوق وفي فنه الطربي الأصيل.



واستقبل جمهور وعشاق "الوسوف" بالصراخ ومناداته بـ "ابو وديع" ليصعد بعدها جورج على المسرح ويوجه تحية لمصر والمصريين وجمهور حفله قائلا: "أهلا وسهلا بكم في طابا بلد الخير والسلام"، وانطلق الحفل بأغنيته "يا بايعين الهوا"، ليقدم بعدها أشهر أغانيه التي يعشقها جمهوره منها: "افتكرلي، كلام الناس، الهوى سلطان، صابر وراضي".



وقدم ميدلي خاصا لأشهر أغاني "كوكب الشرق" السيدة أم كلثوم منها: "انت عمري، سيرة الحب، رجعوني عينيك"، ليقدم "وسوف" حفلا فنيا يعد من أنجح حفلاته في الفترة الأخيرة.



ومن المقرر أن تختتم "شمس الأغنية العربية" النجمة نجوى كرم، الليلة الثالثة والأخيرة من فعاليات المهرجان التي انطلقت في 5 أبريل الجاري بحفل ضم الفنانة الاستعراضية دينا والنجم اللبناني ملحم زين.