حيلة صادمة للتخلص من الصداع فى 5 دقائق

هل تعانى من آلام الرأس والصداع المستمر مما يدفعك لتناول المسكنات، إليك وصفة لها مفعول رائع وفعال في تخفيف الألم إليك أسرع حيلة للتخلص منها يقدمها موقع بولد سكار الهندى لا تتردى فى تجربتها، فهى ستخلصك من الصاع وبدون أى مسكنات فى غضون 5 دقائق



كل ما تحتاجين ..

3 ملاعق كبيرة من خل التفاح

وعاء ساخن



طريقة تطبيقها ..

إسكبي 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح في وعاء ساخن واستنشقي البخار لمدة 5 - 10 دقائق، مع تغطية الرأس بقطعة قماش وهو فوق الوعاء.وستشعرين بالتحسن سريعا.