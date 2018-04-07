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أخبار العالم

الاثنين.. ولي العهد السعودي يبحث ورئيس الوزراء الفرنسي بباريس العلاقات الثنائية

السبت 07/أبريل/2018 - 03:12 ص
محمد بن سلمان ولى
محمد بن سلمان ولى العهد السعودى
أ ش أ
يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب الاثنين المقبل بباريس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة والشراكات الاقتصادية بين البلدين، حسبما أعلنت الجمعة رئاسة الوزراء الفرنسية.

وقالت رئاسة الوزراء - في بيان لها - إن إدوارد فيليب وولي العهد السعودي سيعقدان جلسة مباحثات ثنائية "بقصر ماتينيون" ستمتد على مأدبة غذاء عمل قبل أن يتوجها إلى محطة "ستاسيون إف" وهي حاضنة ضخمة لمشاريع الأعمال حيث سيلتقي بعدد من أصحاب الشركات الناشئة.

وكانت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أعلنت /الخميس/ أن ولي العهد السعودي سيقوم بزيارة رسمية لفرنسا يومي 9 و 10 أبريل الجاري وأنه سيلتقي الرئيس ايمانويل ماكرون مساء /الثلاثاء/ لبحث عقد "شراكة استراتيجية جديدة" بين البلدين والملفات الثنائية.

وأوضحت أن جزءا من برنامج الزيارة لولي العهد سيركز على التكنولوجيات الجديدة والرقمية والاستثمارات المستقبلية والطاقة المتجددة.

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