ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

فرنسا تدين الهجوم على معسكر لقوات حفظ السلام في شمال شرق مالي

السبت 07/أبريل/2018 - 04:25 ص
الهجوم على معسكر
الهجوم على معسكر لقوات حفظ السلام في شمال شرق مالي
أ ش أ
أعربت فرنسا الجمعة عن إدانتها للهجوم الذي استهدف معسكر البعثة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في "أجيلهوك" لشمال شرق مالي والذي أسفر عن مقتل اثنين من قوات حفظ السلام "تشاديين" وإصابة 10 آخرين.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان لها - أن فرنسا تقدم تعازيها إلى أقرباء الضحايا وإلى السلطات التشادية والأمم المتحدة وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

كما تؤكد ضرورة محاكمة المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم للعدالة، وتذكر بامكانية فرض عقوبات دولية عليهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2374 لعام 2017.

واختتم البيان بأن فرنسا تعيد تأكيد دعمها لدور البعثة الاممية في تحقيق الاستقرار في مالي و في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي تتألف حاليا من 13 الف عسكري و1900 شرطي.

ورغم تشتيت الجماعات المرتبطة بالقاعدة وطردها إلى حد كبير من شمال مالي منذ 2013، إلا أن مناطق بأكملها من البلاد لا تزال خارج نطاق سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الامم المتحدة.

ترشيحاتنا

متظاهرو غزة يجلبون غضب السماء على إسرائيل.. جمعة الكاوتشوك يوم جديد في السعي الفلسطيني نحو الأرض.. أكثر من ألف قتيل ومصاب.. وتل أبيب ترد بـ"المراوح ومضخات المياه"

حسن شحاتة: أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت

حسن شحاتة: هذان النجمان هما الأفضل في تاريخ كرة القدم المصرية.. فيديو

أفعال لا يجب ممارستها والمعدة فارغة

عدلي القيعي: لماذا نهرب من إنشاء رابطة للأندية المصرية؟

6 معلومات لمرضى القلب قبل الاحتفال بأعياد شم النسيم

عمرو عبد الحق: «مفيش لاعب هيفكر يروح الزمالك حاليا».. فيديو

200 صورة في عزاء زوجة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب

احذر.. 7 ذنوب مهلكات حذر منها النبي

عمر جابر: لن أنضم للنادي الاهلي لهذا السبب.. فيديو

انتبه.. «4 أمور» ترفعك إلى أعلى الدرجات ولو قل عملك وعلمك

رقبة أردوغان تحت سيف مجلس الأمن.. وخبراء: «فيتو روسيا» لن ينقذ تركيا.. وعداوات أنقرة مع جيرانها تفاقمت في عهد «السلطان المتغطرس»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

200 صورة في عزاء زوجة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب

وفاء عامر تكشف كواليس «نسر الصعيد » و«السر» و«كارما» فى ضيافة «صدى البلد» ..صور وفيديو

«صدى البلد» يرصد استعدادات وتجهيزات «الكاتدرائية» قبل ساعات من قداس عيد القيامة .. صور

وفاء عامر تكشف عن ناديها المفضل وتوجه رسالة لجماهير الزمالك .. صور

مدير أمن القليوبية يتابع إجراءات تأمين الكنائس قبل الاحتفال بعيد القيامة.. صور

فيديو

حسن شحاتة: تلقيت تهديدا لتقديم استقالتي من تدريب المنتخب بعد «25 يناير».. فيديو
شيكابالا «المتألق» يسجل 10 أهداف ويصنع 5 هذا الموسم.. فيديو
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: «اتصالات النواب» تكشف عن لعبة أكثر خطورة من «الحوت الأزرق».. وحسن شحاتة ينصح محمد صلاح بعدم الانتقال إلى ريال مدريد.. ومحمود سعد يكشف حقيقة مرض محمد منير
حسن شحاتة: «ناس كتير كرهاني في الساحة ووجودى مش في مصلحتهم».. فيديو
حسن شحاتة: «التفاؤل والتشاؤم كان هيخلص عليّ».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟