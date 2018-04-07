فرنسا تدين الهجوم على معسكر لقوات حفظ السلام في شمال شرق مالي

أعربت فرنسا الجمعة عن إدانتها للهجوم الذي استهدف معسكر البعثة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في "أجيلهوك" لشمال شرق مالي والذي أسفر عن مقتل اثنين من قوات حفظ السلام "تشاديين" وإصابة 10 آخرين.



وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان لها - أن فرنسا تقدم تعازيها إلى أقرباء الضحايا وإلى السلطات التشادية والأمم المتحدة وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.



كما تؤكد ضرورة محاكمة المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم للعدالة، وتذكر بامكانية فرض عقوبات دولية عليهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2374 لعام 2017.



واختتم البيان بأن فرنسا تعيد تأكيد دعمها لدور البعثة الاممية في تحقيق الاستقرار في مالي و في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة.



يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي تتألف حاليا من 13 الف عسكري و1900 شرطي.



ورغم تشتيت الجماعات المرتبطة بالقاعدة وطردها إلى حد كبير من شمال مالي منذ 2013، إلا أن مناطق بأكملها من البلاد لا تزال خارج نطاق سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الامم المتحدة.