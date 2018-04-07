محافظ البحر الأحمر يبحث مع وزير التعاون الدولي الألماني تدريب العاملين بالفنادق

التقى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع جيرد موللر وزير التعاون الدولي والإنمائى بألمانيا لبحث سبل التعاون حول تدريب العمالة المصرية بالفنادق.



ويأتي ذلك في إطار خلق كوادر جديدة مدربة بشكل علمي لديها المزيد من الخبرات والتي من شأنها أن ترفع من مستوى السياحة المصرية حيث إن هذه العمالة هى أكثر العناصر التى تعمل بشكل مباشر مع السائحين.



وجاء اللقاء على هامش زيارة موللر لمدينة الغردقة لقضاء عطلة الأعياد.



وأشار موللر إلى أنه يقضى إجازة ممتعة جدا فى الغردقة حيث جوها الرائع وشمسها المشرقة مع بحرها الغني بالشعاب المرجانية الخلابة.



وأكد أنه يشعر بكامل الأمن والأمان من خلال تجوله بشوارعها دون أدنى خوف، مضيفا أنه سيبعث برسالة لجميع الشعب الألماني عن الامن والامان الذى تنعم به المدينة بالاضافة إلى كونها مقصدا سياحيا هائلا.



وذكر بيان صادر عن محافظة البحر الاحمر أن اللواء أحمد عبدالله قام بدعوة موللر لزيارة المحافظة مرارا وتكرارا ليحظى بزيارة مدنها المتفردة، كما ناقش المحافظ ووزيرة السياحة كيفية عمل برامج تدريبية للعمالة المصرية لتحقيق نقل الخبرات الألمانية وتعزيز الخبرات المصرية.



وقدم المحافظ درع المحافظة للوزير الألمانى ترحيبا به واستعدادا لاستكمال الأعمال فى المستقبل القريب، كما أهدى درع المحافظة لوزيرة السياحة تقديرا لمساعيها فى تنشيط السياحة فى مصر وخلق أنشطة جديدة للنهوض بها.

