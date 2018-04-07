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أخبار العالم

موقع فرنسي: ارتفاع حالات القتل والاختطاف في طرابلس يهدد حكومة السراج

السبت 07/أبريل/2018 - 07:24 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشف موقع "موند أفريك" عن تصاعد أعمال القتل والاختطاف في العاصمة الليبية، طرابلس" خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنها قد تحول المدينة إلى ساحة حرب أهلية جديدة.

وبين الموقع الفرنسي أنه منذ رحيل القذافي، سجلت طرابلس تزايدا كبيرا في أعمال القتل، غير أنه خلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت الأرقام إلى نسب غير مسبوقة، كما تزايدت حالات الخطف والعصابات التي تقوم بذلك مقابل طلب الفدية.

وتابع الموقع أنه في مساء 28 مارس، اختطف عمدة طرابلس شخصيا، عبد الرؤوف بايت أل مال، من منزله بواسطة منظمة مجهولة، ووضع في مكان غير معروف لمدة 48 ساعة، قبل أن يتم إطلاق سراحه من جديد، دون الكشف عن دفع أموال من العمودية أم لا.

وأضاف الموقع أن انعدام الأمن بات يهدد حكومة السراج، مع تزايد السخط ضد الحكومة في المدينة بسبب القتل وعمليات الاختطاف.

يتابع الموقع أنه في 14 مارس الماضي تعرض أيضا عبد الرحمن سوحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية لمحاولة اغتيال.

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