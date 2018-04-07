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تحارب الخمول والسموم.. مشروبات لا تستغني عنها في شم النسيم

السبت 07/أبريل/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
مع كثرة تناول الأسماك المملحة فى شم النسيم يصبح من الصعب على الكثيرين التخلص من السموم والأملاح الزائدة التى تحملها هذه الأسماك وتسببها فى الخمول لدى الكثيرين، إليك مشروبات احرصى على تناولها على مائدة شم النسيم لتخلصك من السموم والأملاح وفقا للدكتور بهاء ناجى استشارى التغذية العلاجية والسمنة.

1- اللبن الرائب .. فهو يساعد التخلص من الحموضة وهضم أسرع للطعام

2- تناولى القهوة فهي تحتوي على ملين للمعدة يسهل ويسرع من عملية الهضم.

3- عليك بتناول القرفة فهى تساعد على عملية الهضم وتخليص الجسم من السموم.

4- تناولى الشاى الأخضر فهو مدر للبول، ويساعد على تخلص الجسم من الأملاح التى تناولتيها من خلال الرنجة والفسيخ.

5- أكثرى من تناول الماء فهو يساعد على تخليص الجسم من السموم وتطهير الجسم من السموم والملح الزائد.

6- الزنجبيل: يساعد على هضم الطعام ورفع مستوى التمثيل الغذائي والتقليل من الكوليسترول ورفع المناعة.

7- الينسون: يعمل على إدرار البول وتقوية الجهاز الهضمي وتنشيط الأمعاء

8- الليمون الدافئ المحلى بالعسل: يساعد على الهضم وزيادة التمثيل الغذائي وطرد الأملاح الزائدة من الجسم

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