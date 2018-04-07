ترامب يوقع مذكرة بتشديد سياسات التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مذكرة غير فيها الطرق المتبعة في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين بهدف التضييق عليهم.



ويأمر ترامب في هذه المذكرة إنهاء سياسة "الاحتجاز والإفراج"، التي كان يتم بموجبها إطلاق سراح المهاجرين غير الشرعيين إلى حين النظر في شأنهم في جلسة المحاكمة، بالإضافة إلى استخدام منشآت عسكرية في احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.



وطلب ترامب من وزير الدفاع جيم ماتيس، وفي إطار المذكرة، تقديم قائمة بالمنشآت العسكرية التي قد تستخدم في احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.



وكان ترامب، قد أكد أن إدارته "ستتخذ إجراء قويا" بشأن الهجرة الأربعاء الماضي، ويأتي حديث ترامب بعد يوم واحد من إعلانه نشر الجيش الأمريكي لحماية الحدود الجنوبية مع المكسيك.