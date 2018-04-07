«ضريبة سكر» في بريطانيا لمواجهة البدانة

بدأت بريطانيا بالعمل بضريبة السكر على المشروبات الغازية لمواجهة البدانة.



وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أنه وفقا لهذه الضريبة، سيتحمل منتجو المشروبات الغازية التي تحتوي على أكثر من 5 جرامات من السكر لكل 100 مليمتر، موضحة أن الضريبة بمعدل 18 بنس على الليتر أو 24 بنس على الليتر إذا زادت نسبة السكر على 8% لكل 100 ملم.



وتوقعت الحكومة والعاملون في مجال الصحة أن يؤثر ارتفاع سعر المشروبات الغازية الناتج عن فرض الضريبة، على نسبة الاستهلاك، وبالتالي يؤدي لانخفاض معدل السمنة.



وأثبتت الضريبة فاعلية حتى قبل تطبيقها، إذ ذكرت محطة «آي تي في» أن أكثر من 50 في المائة من المصنعين غيروا وصفات مشروباتهم لتخفيض نسبة السكر، وذلك استنادًا لأرقام أعلنتها وزارة الخزانة البريطانية الشهر الماضي.