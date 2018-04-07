سحر نصر: مصر وفرنسا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ديلفين جينى ستيفان، سكرتيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد وذلك خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الفرنسية "باريس".



ناقش الاجتماع تعزيز سبل التعاون المشتركة بين مصر وفرنسا، وبحث جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.



ومن جانبها أكدت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على العلاقات القوية التى تجمع بين مصر وفرنسا خاصة فى المجال الاقتصادي.



وقالت ديلفين ستيفان، سكرتيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد، إن فرنسا تعمل دائما على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لاحتياجات الشعب المصرى.



وتحتل فرنسا المرتبة الـ12 فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر، بإجمالى رؤوس أموال مصدر نحو 6.723 مليار دولار، تبلغ نسبة مساهمة الجنسية 1.354 مليار دولار فى عدد 694 شركة مؤسسة طبقًا لقوانين الاستثمار المصرية وذلك خلال الفترة مابين يناير 1970 حتى أوائل 2017 وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

