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رياضة

ديبورتيفو لاكورونيا يفوز على مالاجا "3-2" في الدوري الإسباني

السبت 07/أبريل/2018 - 05:17 ص
ديبورتيفو لاكورونيا
ديبورتيفو لاكورونيا يفوز على مالاجا "3-2" في الدوري الإسباني
أ ش أ
حقق نادي ديبورتيفو لاكورونيا فوزا صعبا على نادي مالاجا بنتيجة (3-2) في اللقاء الذي أقيم بينهما في مستهل مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم لوكاس مارتينز لديبورتيفو في الدقيقة الخامسة لكن الضيوف عادوا للقاء في الدقيقة (41).

وفي الشوط الثاني تقدم أصحاب الأرض مجددا في الدقيقة (70) عن طريق ادريان لوبيز، لكن مالاجا تمكن من التعادل مجددا عن طريق دييجو رولان في الدقيقة (73).

وبينما توقع الجميع أن ينتهي اللقاء بالتعادل نجح ادريان لوبيز في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة (85).

بهذه النتيجة يرفع ديبورتيفو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد مالاجا عند 17 نقطة في المركز العشرين والأخير ليصبح هبوطه مسألة وقت.

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