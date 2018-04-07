منتخب التايكوندو يحجز مقعدين في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

حجز المنتخب المصري للتايكوندو مقعدين في أولمبياد الشباب، وذلك عن طريق اللاعبين عبدالرحمن خلف و إياد عادل بعد فوزهما بالذهبية في المنافسات العالمية المؤهلة لأولمبياد الشباب بالأرجنتين.



وتقام التصفيات المؤهلة لأولمبياد الشباب في التايكوندو في مدينة الحمامات التونسية على مدار يومي السادس والسابع من أبريل.



واستطاع عبدالرحمن خلف إحراز الميدالية الذهبية في منافسات (وزن +73 كجم) بعد الفوز على لاعب الصين تايبيه (تايوان) في النهائي بنتيجة (12-8)، بينما حقق إياد بركات الذهبية في منافسات (وزن -73 كجم) بعد فوزه في النهائي على بطل إيران.



وتضم بعثة مصر في هذه البطولة ثلاثة لاعبين وثلاث لاعبات هم: عمر شراقي، وإياد عادل، وعبدالرحمن خلف، ومايا مجدي، ومرام نبيل، ويمنى طلعت، تحت قيادة الجهاز الفني المكون من تامر صلاح، ومحمود خليل، وعبدالقادر محمود، ومصطفى عبد العظيم وأخيرا هاني شاكر محلل أداء.