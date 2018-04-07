ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

منتخب التايكوندو يحجز مقعدين في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

السبت 07/أبريل/2018 - 05:17 ص
منتخب التايكوندو
منتخب التايكوندو يحجز مقعدين في أولمبياد الشباب بالأرجنتين
أ ش أ
حجز المنتخب المصري للتايكوندو مقعدين في أولمبياد الشباب، وذلك عن طريق اللاعبين عبدالرحمن خلف و إياد عادل بعد فوزهما بالذهبية في المنافسات العالمية المؤهلة لأولمبياد الشباب بالأرجنتين.

وتقام التصفيات المؤهلة لأولمبياد الشباب في التايكوندو في مدينة الحمامات التونسية على مدار يومي السادس والسابع من أبريل.

واستطاع عبدالرحمن خلف إحراز الميدالية الذهبية في منافسات (وزن +73 كجم) بعد الفوز على لاعب الصين تايبيه (تايوان) في النهائي بنتيجة (12-8)، بينما حقق إياد بركات الذهبية في منافسات (وزن -73 كجم) بعد فوزه في النهائي على بطل إيران.

وتضم بعثة مصر في هذه البطولة ثلاثة لاعبين وثلاث لاعبات هم: عمر شراقي، وإياد عادل، وعبدالرحمن خلف، ومايا مجدي، ومرام نبيل، ويمنى طلعت، تحت قيادة الجهاز الفني المكون من تامر صلاح، ومحمود خليل، وعبدالقادر محمود، ومصطفى عبد العظيم وأخيرا هاني شاكر محلل أداء.

ترشيحاتنا

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

ليفربول يصل فندق إقامته استعدادا لإيفرتون دون محمد صلاح.. صور

البحوث الإسلامية تكشف عن «12 كلمة» داوم رسول الله على الدعاء بها

أحمد الشيخ يعود من جديد إلى النادي الاهلي

قصة رفض البابا «كيرلس» مقابلة اللورد كيتشنر: «لا أقابل أحدا إلا بموعد»

عمر جابر: سأكون رئيس نادي الزمالك.. فيديو

مدرب ستوك سيتي يصف رمضان صبحي بـ«الطفل» .. ويرفض معاقبته بسبب تصريحاته

البحوث الإسلامية يحدد «عدد ركعات» صلاة الليل

عمر جابر: لن أنضم للنادي الاهلي لهذا السبب.. فيديو

حسن شحاتة: تلقيت تهديدا لتقديم استقالتي من تدريب المنتخب بعد «25 يناير».. فيديو

أعراض تظهر على طفلك لا تستهيني بها.. رقم 5 شائع

انتبه.. «4 أمور» ترفعك إلى أعلى الدرجات ولو قل عملك وعلمك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

200 صورة في عزاء زوجة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب

وفاء عامر تكشف كواليس «نسر الصعيد » و«السر» و«كارما» فى ضيافة «صدى البلد» ..صور وفيديو

«صدى البلد» يرصد استعدادات وتجهيزات «الكاتدرائية» قبل ساعات من قداس عيد القيامة .. صور

وفاء عامر تكشف عن ناديها المفضل وتوجه رسالة لجماهير الزمالك .. صور

مدير أمن القليوبية يتابع إجراءات تأمين الكنائس قبل الاحتفال بعيد القيامة.. صور

فيديو

شاهد.. أحمد دراز يكشف تفاصيل هامة عن كرة القدم الأمريكية للسيدات
شاهد.. عمرو عبد الحق يرد على تصريحات ممدوح عباس بشأن قضية الفساد الرياضي
عمرو عبد الحق يهاجم اللجنة المالية في الزمالك: «النية هي الأذية.. والنادي سيذهب بلا عودة».. فيديو
حسن شحاتة: تلقيت تهديدا لتقديم استقالتي من تدريب المنتخب بعد «25 يناير».. فيديو
شيكابالا «المتألق» يسجل 10 أهداف ويصنع 5 هذا الموسم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟