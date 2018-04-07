العرض العالمي الأول لأحدث أفلام سلسلة حرب النجوم في مهرجان كان

قال منظمون الجمعة، إن العرض العالمي الأول لأحدث أفلام سلسلة (ستار وورز) أو حرب النجوم ويحمل اسم (سولو: إيه ستار ووزر ستوري) سيكون في مهرجان كان السينمائي في مايو.



وأضافوا في بيان أن من المقرر عرض الفيلم في المدينة الفرنسية الساحلية في 15 مايو قبل عشرة أيام من عرض الفيلم في دور السينما على مستوى العالم.



ويأخذ الفيلم الجمهور إلى مرحلة الشباب في حياة المهرب والطيار هان سولو الذي جسده هاريسون فورد في أول أفلام السلسلة عام 1977.



ويلعب دوره في مرحلة الشباب الممثل الأمريكي ألدن إرينيرك.



ويشتهر مهرجان كان بعرض الأفلام المستقلة من مختلف أنحاء العالم لكن ضم فيلم (سولو) ليس سابقة فقد عرض فيلم (أتاك أوف ذا كلونز) في 2002 و(ريفينج أوف ذا سيث) في 2005.