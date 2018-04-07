سحر نصر تبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز التعاون فى مجالات النقل والطاقة والصحة

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ريمي رييو، المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الفرنسية "باريس".



وناقش الجانبان زيادة التعاون بين مصر والوكالة خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق مجالات النقل والحماية الاجتماعية والطاقة والبيئة والصحة وريادة الأعمال وجذب المستثمرين إلى مصر.



وساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل عدد من المشروعات الهامة فى مصر بحوالى 1,76 مليار يورو حتى الآن، فضلا عن 106,8 مليون يورو منح مقدمة من الاتحاد الأوروبى وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية.



ومن جانبه أكد ريمي رييو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية على حرص الوكالة على زيادة التعاون والاستثمارات مع مصر في الفترة القادمة ودعم قطاعات النقل والصحة والطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

