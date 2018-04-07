ليفربول يصل فندق إقامته استعدادا لإيفرتون دون محمد صلاح.. صور

ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية أن المصري محمد صلاح لم يصل مع فريقه ليفربول إلى فندق إقامته؛ استعدادًا لمواجهة جاره إيفرتون، السبت، في ديربي الميرسيسايد الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب "جوديسون بارك"، بالجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وذكرت الصحيفة أن الليفر وصل لفندق الإقامة، كامل العدد، لكن دون النجم المصري صلاح الذي يعاني من إصابة في الفخذ تعرض لها أمام مانشستر سيتي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد"، الأربعاء الماضي، في ذهاب دوري أبطال أوروبا، والتي حسمها "الريدز" بالفوز 3-0.



وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن الفحوصات الطبية أثبتت سلامة صلاح، إلا أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، قرر إراحته أمام إيفرتون؛ استعدادًا لمباراة الإياب أمام السيتي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.



ويعد صلاح أحد أهم عناصر ليفربول هذا الموسم، نظرًا للمستويات الرائعة التي يقدمها منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي قادمًا من روما، بتسجيله 38 هدفًا في 43 مباراة بمختلف المسابقات.



