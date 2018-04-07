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اقتصاد

أرامكو تدرس إنشاء مصنع جديد للبتروكيماويات في تكساس

السبت 07/أبريل/2018 - 07:10 ص
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
رويترز
قالت مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية من المتوقع أن تكشف اليوم السبت عن خطوات أولية لإنشاء مصنع للبتروكيماويات بمليارات الدولارات في تكساس.

كانت أرامكو تدرس التوسع في وحدتها الأمريكية موتيفا إنتربرايزيز في مصفاة موتيفا في بورت آرثر بولاية تكساس، وهي بالفعل المصفاة الأكبر من حيث طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

وقالت المصادر إن موتيفا تريد أن تنتقل أولا إلى البتروكيماويات من خلال استخدام الغاز الطبيعي الوفير من حقول النفط الصخري الأمريكية لصنع السلائف للبلاستيك.

وقال ممثل لشركة أرامكو إن من المتوقع أن يحضر حاكم ولاية تكساس جريج آبوت مناسبة اليوم السبت في هيوستون حيث سيناقش الخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر.

وقالت الشركة أمس الجمعة "تستكشف موتيفا بنشاط عددا من الفرص في إطار استراتيجيتها للنمو... تشمل هذه الفرص مواقع نعمل بها حاليا فضلا عن مواقع جديدة".

كانت أرامكو قالت في العام الماضي إنها تخطط لاستثمار 18 مليار دولار في مصفاة موتيفا في بورت آرثر بولاية تكساس. وتصل طاقة تكرير المصفاة إلى 603 آلاف برميل يوميا.

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