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حوادث

مصرع طالبين في انقلاب دراجة بخارية بمدخل مدينة سوهاج الجديدة

السبت 07/أبريل/2018 - 06:59 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
إسلام رياض
لقي طالبان مصرعهما في انقلاب دراجة بخارية عند مدخل مدينة سوهاج الجديدة، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وأخطرت النيابة العامة.

كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد أثناء قيادة محمد أحمد عبد اللاه، 15 عاما طالب، ويقيم بذات الناحية دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" اختلت عجلة القيادة بيده مما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق، نتج عن الحادث وفاة كل من قائد الدراجة البخارية، حمزة صلاح أحمد، 14 عاما طالب ويقيم بذات الناحية من مستقلي الدراجة رفقة قائدها.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1888 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة.

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