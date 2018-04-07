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حوادث

حبس سائق 4 أيام لهروبه بعد تصادم أسفر عن مقتل 20 شخصا بسوهاج

السبت 07/أبريل/2018 - 07:15 ص
صورة أرشيفية - حبس
صورة أرشيفية - حبس
إسلام رياض
أمرت نيابة مركز أخميم، بحبس سائق سيارة نقل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لهروبه من موقع حادث تصادم بين سيارة نقل كان يقودها وأخري ميكروباص أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 2 آخرين على طريق "سوهاج – البحر الأحمر".

كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا فى واقعة المحضر رقم 1345 إداري مركز شرطة أخميم بشأن إنقلاب السيارة رقم ص ق ج 6319 "ميكروباص" قيادة جعفر أحمد، 51 عاما سائق ويقيم دائرة مركز أسنا – الأقصر بالطريق الصحراوي الشرقي "أسيوط - سوهاج"، واصطدام السيارة رقم "ق م ص 476 - ص أ ج 276" نقل بمقطورة قيادة أنور كمال سليمان، 56 عاما سائق ويقيم القاهرة "حضر لديوان المركز من تلقاء نفسه" مما نتج عنه وفاة 20 شخصا وإصابة 2 آخرين من مستقلي السيارة الأولي وبالعرض علي النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيق.

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