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رياضة

شاهد.. رمضان صبحى يتحدث عن لقاء توتنهام ورأيه فى هارى كين

السبت 07/أبريل/2018 - 07:02 ص
صدى البلد
اسلام مقلد
قال رمضان صبحى لاعب منتخب مصر والمحترف فى صفوف فريق ستوك سيتى الإنجليزى، إننا قدمنا أداءً جيدا أمام فريق الأرسنال فى الجولة السابقة من الدورى الإنجليزي، إلا أن ركلة الجزاء كانت ظالمة لنا، مشيرا إلى أن الأخطاء واردة فى كرة القدم، ونتمنى أن نقدم نفس الأداء أمام فريق توتنهام فى الجولة القادمة.

وأضاف صبحى خلال لقائه مع قناة ستوك سيتى الرسمية، أن توتنهام فريق كبير جدا، والمباراة ستكون صعبة بالنسبة لهم ولنا، وأنهم سيحتاجون لنقاط المباراة مثلنا تماما، ونحن نسعى لجمع النقاط لمحاولة البقاء فى الدورى الإنجليزى.

وأكد، أننا لسنا قلقين تجاه هارى كين مهاجم فريق توتنهام، بالرغم من أنه من أفضل المهاجمين فى العالم، وأننا دائما فى تركيز دائم تجاه تلك المباراة لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.

ويواجه ستوك سيتى اليوم على أرضه فريق توتنهام فى الجولة الـ 33 من عمر الدورى الإنجليزى.

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