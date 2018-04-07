اليوم.. مهرجان «يلا نفرح» بمركز شباب العريش

تنظم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بالتعاون مع جمعية الكشافة اليوم السبت مهرجان "يلا نفرح"، في إطار خطة المديرية لمحو الآثار النفسية الناجمة عن محاربة الإرهاب.



وقال الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية بالمحافظة، إن المهرجان يقام فى مركز شباب مدينة العريش، ويستهدف أكثر من 150 طفلا وفتى من سن 7 إلى 14 سنة بحضور أولياء الأمور.



ويتضمن المهرجان مجموعة من الأنشطة الممتعة والشيقة للشباب لشغل أوقات فراغهم واكتساب خبرات حياتية.

