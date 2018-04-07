تعلمي فن «الإتيكيت» لأكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم

مع اقتراب أعياد شم النسيم، استضافت رضوى الشربيني، مذيعة برنامج "هي وبس"، على شاشة "سي بي سي سفرة"، خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، لتخبرنا عن الطريقة المثالية للتعامل مع العزومات في تلك الفترة، خاصة مع صعوبة السيطرة على الرائحة والفوضى في أكلات الفسيخ والرنجة خارج المنزل وعند الأصدقاء.



في حالة الاحتفال خارج المنزل:

- يفضل إعداد قائمة بالأدوات الأساسية التي ستحتاجينها خلال الرحلة مثل: مناديل ورق - كيس بلاستيك - جرائد - علب بلاستيك لكل غرض.



- تعليم الأطفال تنظيف المكان قبل مغادرته.



- إحضار كيس بلاستيكي كبير لجمع بقايا الطعام وأوراق الأكل وكل آثار الوجبة فيه، لتسهيل التخلص منه.



في حالة الاحتفال عند أحد الأصدقاء:

- ليس من اللائق ترك البقع على منديل الطاولة القماشي.

- يفضل تقطيع الرنجة والبصل وكل المكونات لتسهيل أكلها بالشوكة والسكين وعدم الحاجة لاستخدام الأيدي.

- يفضل تخصيص شوكة وملعقة للغرف وعدم استعمال الملاعق والشوك الشخصية بعد إدخالها الفم في الغرف من الأطباق الرئيسية.

- صناعة السندويتشات وتناولها سيكون أسلم وأسهل حل لتجنب الرائحة أو البقع والمواقف غير اللائقة بعزومة.

- من غير اللائق "تغميس" الأكل في حالة كنت ضيفا عند أحدهم، لذلك يفضل تقطيع العيش إلى لقيمات صغيرة وتناوله باليد إلى جانب الرنجة في الشوكة باليد الأخرى.

- لتقليل رائحة البصل وملوحته يفضل غمسه في مياه وسكر وخل.

- البصل الأخضر هو الاستثناء الوحيد من قاعدة التقطيع ويمكن تناوله بالشوكة والسكين.

- في حالة كنت أنت المضيف، من المهم جدا سؤال الضيوف قبلًا لتجهيز وجبة جانبية لمن لا يحب تناول الفسيخ والرنجة.

- يفضل أخذ كفايتك من الطحين في طبقك، ولا يفترض تغميسها.

- وأخيرا يجب أن يكون طبقك منظما.