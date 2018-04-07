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انتهاء أعمال رفع أنقاض عقار الإسكندرية المنهار.. وارتفاع الضحايا لـ3 أشخاص

السبت 07/أبريل/2018 - 09:26 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أعلنت أجهزة الأمن بالإسكندرية صباح اليوم، السبت، عن انتهاء أعمال رفع أنقاض العقار المنهار بمنطقة مصطفى كامل شرق الإسكندرية، والذي انهار صباح أمس، الجمعة، وانتشال جثة ثالثة لسيدة من أسفل الأنقاض ليرتفع عدد الضحايا لـ3 أشخاص.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثامين كل من محمد نبيل عبد المنعم 72 سنة، وعمرو عبد العزيز جابر حسن، 36 سنة، نعمة عبد القادر السيد أحمد 63 سنة، وتم نقل جثامينهم لمشرحة كوم الدكة.

كان العقار الكائن بـ4 شارع القدس متفرع من إبراهيم الشريف، منطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد، مكون من ٧ أدوار، وصادر قرار إزالة للدورين السادس والسابع، وترميم شامل لباقي الأدوار، قد انهار أمس.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط التابعة لمديرية الإسكان، بمشاركة أساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء انهيار العقار، ومعاينة سلامة المنشآت المجاور.

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