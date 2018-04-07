«نيويورك تايمز»: «فيس بوك» يطلب تحديد هوية طالبي بث الإعلانات السياسية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن شركة "فيس بوك" الأمريكية بدأت إجبار الأشخاص الذين يريدون بث إعلانات سياسية على موقع التواصل الاجتماعي على الكشف عن هوياتهم وتحديد مواقعهم.



وقالت الصحيفة الأمريكية - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم، السبت - إن هذه الخطوة تأتي قبل أيام من مثول الرئيس التنفيذي لشركة "فيس بوك" مارك زوكربيرج أمام لجنة من الكونجرس للإدلاء بشهادته حول تسريب بيانات مستخدمي الموقع، وجاء إجراء الشركة أيضا بعد أشهر من انتقادات تعرضت لها شركة "فيس بوك" بسبب عدم اتخاذ إجراءات أفضل لتحديد هوية طالبي شراء الإعلانات السياسية على موقع التواصل الاجتماعي.



من جانبه، قال زوكربيرج إن هذه الخطوة جاءت لمنع التدخل الأجنبي في الانتخابات، مثل الإعلانات والمنشورات التي يقال إنها تم نشرها من قبل روسيا قبل وبعد انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في شهر نوفمبر عام 2016.



ووفقا لـ"نيويورك تايمز"، سيبدأ "فيس بوك" خلال الأشهر المقبلة في تحديد هوية وموقع الأشخاص الذين يعملون على إدارة الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، كما سيبدأ الموقع قريبا في تحديد الإعلانات السياسية وإعطاء معلومات أكثر حولها، مثل من الذي يقوم بتمويلها.



وقال أندي ستون، المتحدث باسم "فيس بوك"، إن الموقع سيقوم بإرسال رسائل إلكترونية للمعلن لإرسال رمز التأكيد، وسيكون على المعلن الكشف عن المنظمة أو النشاط الذي يمثله.



وأعلن "فيس بوك" إن الأمريكيين خلال الفترة من 2015 إلى 2017، شاهدوا 4ر11 مليون إعلان من وكالة أبحاث الإنترنت الروسية، في حين شاهد 126 مليون مستخدم منشورات غير مدفوعة تم نشرها من قبل صفحات على موقع التواصل الاجتماعي.