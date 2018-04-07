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أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء جمعة الكاوشوك إلى 10 أشخاص

السبت 07/أبريل/2018 - 09:19 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة شهداء جمعية الكوتشوك إلى 10 شهداء، بعد استشهاد الصحفي ياسر مرتجي، وشاب آخر متأثرين بجراحهم الخطيرة التي أصيبوا بها من رصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، أن المصور الصحفي ياسر مرتجى (30 عاما) استشهد متأثرا بجراحه، وسبقه بوقت قصير استشهاد الشاب حمزة عبد العال (23 عاما) متأثرا بإصابته أيضا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكانت الصحة الفلسطينية قد أعلنت مساء أمس الجمعة،عن استشهاد ثمانية مواطنين هم: مجدي رمضان شبات (38 عاما)، والطفل حسين محمد ماضي (16 عامًا) وأسامة خميس قديح (38 عامًا) وإبراهيم العر(20 عامًا) وصدقي أبو عطيوي (45 عامًا) ومحمد سعيد موسى الحاج صالح (33 عامًا)، ويحي الزاملي (17 عاما)، إضافة إلى استشهاد الشاب ثائر محمد رابعة متأثرًا بجروح أصيب بها يوم الجمعة الماضي شرق مخيم جباليا، ولفت القدرة إلى إصابة (1354) مواطنا خلال المواجهات منهم (491) بالرصاص الحي والمتفجر، فيما لا يزال (33) جريحا بوضع الخطر.

ونظم الفلسطينيون أمس الجمعة فعاليات الموجة الثانية من مسيرة العودة الكبرى بمشاركة آلاف المواطنين من قطاع غزة، وقاموا بحرق آلاف الإطارات التالفة (الكوشوك) لحماية المتظاهرين السلميين من رصاصات جنود الاحتلال بعد المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبوها الجمعة الماضية.

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