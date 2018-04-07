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أخبار العالم

مسئولة أوكرانية: روسيا انتهكت 407 اتفاقيات موقعة مع كييف

السبت 07/أبريل/2018 - 09:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
صرحت النائبة الأولى لوزير السياسة الإعلامية الأوكراني، أمينة جاباروفا، بأن روسيا انتهكت 407 اتفاقيات ثنائية موقعة مع أوكرانيا.

ونقلت صحيفة (يوكرين إين أربيك) الأوكرانية عن جاباروفا قولها إن روسيا انتهكت أيضا 80 اتفاقية دولية وقعتها مع بلادها، وذلك نتيجة لاحتلال موسكو شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا.

وأضافت أن السلطات الروسية سنت 15 قانونا واعتمدتها في دستورها بهدف إدراج القرم في منظومتها القانونية.

وفي هذا السياق.. أعلنت النائبة البرلمانية، هانا هوبكو، أن أوكرانيا ألغت 10% من الاتفاقيات الموقعة مع روسيا.

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