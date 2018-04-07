أفغانستان وباكستان تتفقان على نقاط رئيسية حول خطتهما للسلام

وافق الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني ورئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي على نقاط رئيسية متصلة بخطة السلام الأفغانية- الباكستانية للسلام والسيادة.



ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم السبت، عن وزارة الخارجية الأفغانية إنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بين عبد الغني وعباسي في العاصمة كابول، أمس الجمعة، ووافق الجانبان على أن باكستان ستساعد في دعم عملية السلام التي تقودها أفغانستان وستتخذ إسلام آباد خطوات جوهرية ضد المسلحين والجهات التي تحاول تهديد أمن البلدين.



واتفقت كابول وإسلام آباد على أنهما لن يسمحا لأي دولة أو شبكة أو جماعة أو أشخاص باستخدام أي من أراضي البلدين في تنفيذ نشاطات مدمرة، كما سيتم تشكيل آلية عمل للتنسيق والمساعدة والموافقة على تنفيذ الاتفاق.



ووافق الرئيس الأفغاني ورئيس الوزراء الباكستاني على احترام سيادة أراضي والمجال الجوي للبلدين، والتوقف عن لوم بعضهما البعض عن طريق حل القضايا والخلافات من خلال آلية التعاون الثنائي التي سيتم تشكيلها في إطار الخطة الأفغانية-الباكستانية للسلام والسيادة.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد وصل، أمس الجمعة، إلى العاصمة الأفغانية (كابول) لإجراء محادثات هامة مع المسئولين الأفغان في ظل استمرار توتر العلاقات بين البلدين.